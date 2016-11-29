П.Порошенко розповів президенту ЄБРР про результати реформування банківського сектору
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті. Глава Української держави поінформував співрозмовника про результати реформування банківського сектору, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Глава Української держави висловив вдячність Європейському банку реконструкції та розвитку за роль лідера у питаннях залучення та використання фінансової допомоги міжнародної спільноти у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи.
"Петро Порошенко підкреслив, що ЄБРР залишається найбільшим фінансовим інвестором в Україну, за допомогою ресурсів якого впроваджуються проекти в енергетичній, транспортній, фінансовій та інших сферах.
Співрозмовники обговорили системні зрушення у питаннях подолання корупції в Україні, проведення реформи в енергетичній сфері, а також перспективи підтримки ЄБРР процесу приватизації в Україні", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-служби, Глава Української держави поінформував співрозмовника про результати реформування банківського сектору.
В АП також відзначили, що Президент ЄБРР високо оцінив загальний прогрес України у проведенні реформ, окремо відзначивши запровадження системи електронного декларування для державних службовців, започаткування прозорої системи державних закупівель, ефективні кроки у боротьбі з корупцією.
Президент України висловив впевненість у продовженні плідного співробітництва з ЄБРР.