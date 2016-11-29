П.Порошенко рассказал президенту ЕБРР о результатах реформирования банковского сектора
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. Глава Украинского государства проинформировал собеседника о результатах реформирования банковского сектора, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, Глава Украинского государства выразил благодарность Европейскому банку реконструкции и развития за роль лидера в вопросах привлечения и использования финансовой помощи международного сообщества в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы.
"Петр Порошенко подчеркнул, что ЕБРР остается крупнейшим финансовым инвестором в Украину, с помощью ресурсов которого внедряются проекты в энергетической, транспортной, финансовой и других сферах.
Собеседники обсудили системные сдвиги в вопросах преодоления коррупции в Украине, проведение реформы в энергетической сфере, а также перспективы поддержки ЕБРР процесса приватизации в Украине", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, Глава Украинского государства проинформировал собеседника о результатах реформирования банковского сектора.
В АП также отметили, что Президент ЕБРР высоко оценил общий прогресс Украины в проведении реформ, отдельно отметив внедрение системы электронного декларирования для государственных служащих, начало прозрачной системы государственных закупок, эффективные шаги в борьбе с коррупцией.
Президент Украины выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества с ЕБРР.