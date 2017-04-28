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П.Порошенко: рішення про повернення "коштів Януковича" не останнє

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Повернення коштів, вкрадених колишніми високопосадовцями, у 40 млрд грн у Державний бюджет не буде останнім рішенням про повернення вкрадених коштів в Україну. Про це він сказав під час зустрічі з Генеральним прокурором Юрієм Луценком та секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

П.Порошенко: рішення про повернення "коштів Януковича" не останнє

Президент зауважив, що "це не буде останнім рішенням про повернення вкрадених коштів в Україну, і кошти колишніх українських можновладців продовжать надходити до державного бюджету".

Глава держави підкреслив, що надзвичайно важливо, щоб та справедливість, коли повертаються ці кошти українцям, була продовжена.

"Звичайно я, як Президент, звернусь до парламенту, уряд внесе відповідні пропозиції також. І парламентська коаліція, народні депутати приймуть надзвичайно важливе рішення, в першу чергу, про укріплення обороноздатності нашої держави", - зазначив він.

За словами Президента, йдеться про будівництво заводу по виробництву боєприпасів, а також про засоби новітньої радіоелектронної боротьби, контрбатарейні радари, новітнє сучасне озброєння для модернізації наших сухопутних військ, оснащення, будівництво гуртожитків для контрактників і військових готелів для офіцерів на території кожної частини, які б забезпечили достойні умови для служби наших захисників.

П.Порошенко також зазначив, що з огляду на те, що ці кошти були вкрадені у кожного громадянина, то соціальну підтримку мають отримати найменш захищенні верстви населення. Ці кошти мають бути спрямовані також на розбудову сільської медицини, інфраструктурних проектів тощо

"Але наголошую на тому, що ці кошти не мають бути проїдені. Це мають бути інвестиції у майбутнє України. Думаю, що наші шановні парламентарі мене почують", - сказав Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що "кошти Януковича" повернули до Держбюджету.

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