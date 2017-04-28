П.Порошенко: рішення про повернення "коштів Януковича" не останнє

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Повернення коштів, вкрадених колишніми високопосадовцями, у 40 млрд грн у Державний бюджет не буде останнім рішенням про повернення вкрадених коштів в Україну. Про це він сказав під час зустрічі з Генеральним прокурором Юрієм Луценком та секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.