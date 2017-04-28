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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко: решение о возвращении "средств Януковича" не последнее

Киев • УНН

 • 11134 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Возврат средств, украденных бывшими высокопоставленными, в 40 млрд грн в Государственный бюджет не будет последним решением о возвращении украденных средств в Украину. Об этом он сказал во время встречи с Генеральным прокурором Юрием Луценко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

П.Порошенко: решение о возвращении "средств Януковича" не последнее

Президент отметил, что "это не будет последним решением о возвращении украденных средств в Украину, и средства бывших украинских чиновников продолжат поступать в государственный бюджет".

Глава государства подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы и справедливость, когда возвращаются эти средства украинцам, была продолжена.

"Конечно я, как Президент, обращусь в парламент, правительство внесет соответствующие предложения также. И парламентская коалиция, народные депутаты примут чрезвычайно важное решение, в первую очередь, об укреплении обороноспособности нашего государства", - отметил он.

По словам Президента, речь идет о строительстве завода по производству боеприпасов, а также о средствах новейшей радиоэлектронной борьбы, контрбатарейные радары, новейшее современное вооружение для модернизации наших сухопутных войск, оснащение, строительство общежитий для контрактников и военных отелей для офицеров на территории каждой части, которые бы обеспечили достойные условия для службы наших защитников.

П.Порошенко также отметил, что ввиду того, что эти средства были украдены у каждого гражданина, то социальную поддержку должны получить наименее защищены слои населения. Эти средства должны быть направлены также на развитие сельской медицины, инфраструктурных проектов и т.д.

"Но подчеркиваю, что эти средства не должны быть проедены. Это должны быть инвестиции в будущее Украины. Думаю, что наши уважаемые парламентарии меня услышат", - сказал Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что "средства Януковича" вернули в Госбюджет.

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