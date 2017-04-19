П.Порошенко: РФ заперечує світовий порядок і намагається побудувати альтернативну реальність
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Росія заперечує світовий порядок і намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House у Великій Британії, передає УНН.
"РФ не вірить в такі речі, як демократія та права людини. Вони вірять у "світову домінацію" та "зони впливу", - зазначив П.Порошенко у Twitter.
"Москва не просто заперечує світовий порядок. Вона намагається побудувати альтернативну реальність на основі альтернативних цінностей", - додав Президент.
З його слів, "ми маємо бути сильними та об’єднаними". "Це наша формула протидії агресії", - зауважив Глава держави.
"Агресори усього світу мають знати: вони не залишаться безкарні за свої злочини", - додав П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко зустрівся з провідними представниками ділових кіл Великої Британії.
Президент України Петро Порошенко здійснює офіційний візит до Великої Британії на запрошення прем’єр-міністра цієї країни Терези Мей.
Програмою візиту передбачені зустрічі Глави держави з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами уряду та представниками палати громад британського парламенту.