П.Порошенко: РФ отрицает мировой порядок и пытается построить альтернативную реальность

"РФ не верит в такие вещи, как демократия и права человека. Они верят в "мировое доминирование" и "зоны влияния", - отметил П.Порошенко в Twitter.

"Москва не просто отрицает мировой порядок. Она пытается построить альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей", - добавил Президент.

По его словам, "мы должны быть сильными и объединенными". "Это наша формула противодействия агрессии", - отметил глава государства.

"Агрессоры всего мира должны знать: они не останутся безнаказанными за свои преступления", - добавил П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко встретился с ведущими представителями деловых кругов Великобритании.

Президент Украины Петр Порошенко с официальным визитом в Великобританию по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями палаты общин британского парламента.