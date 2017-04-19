П.Порошенко: РФ отрицает мировой порядок и пытается построить альтернативную реальность
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Россия отрицает мировой порядок и пытается построить альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время виступа в Королевском институте международных отношений Chatham House в Великобритании, передает УНН.
"РФ не верит в такие вещи, как демократия и права человека. Они верят в "мировое доминирование" и "зоны влияния", - отметил П.Порошенко в Twitter.
"Москва не просто отрицает мировой порядок. Она пытается построить альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей", - добавил Президент.
По его словам, "мы должны быть сильными и объединенными". "Это наша формула противодействия агрессии", - отметил глава государства.
"Агрессоры всего мира должны знать: они не останутся безнаказанными за свои преступления", - добавил П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко встретился с ведущими представителями деловых кругов Великобритании.
Президент Украины Петр Порошенко с официальным визитом в Великобританию по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй.
Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, отдельными членами правительства и представителями палаты общин британского парламента.