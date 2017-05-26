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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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П.Порошенко: реалізація "безвізу" в Україні має бути максимально комфортною

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко наголосив, що ми повинні зробити максимально комфортною реалізацію безвізового режиму для українців, зокрема покращити державні послуги, знизити тарифи на авіаперельоти та створити дешеві турів. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

П.Порошенко: реалізація "безвізу" в Україні має бути максимально комфортною

“Важкою працею виборовши безвіз, ми повинні зробити максимально комфортним його реалізацію для громадян. Йдеться про істотне покращення державою тих послуг, які супроводжують українця по всьому європейському маршруту — від рідного міста до точки призначення в країни Євросоюзу. На якій би ділянці цього шляху не опинився громадянин України, йому має бути легко і комфортно користатися всіма перевагами безвізу”, — підкреслив Петро Порошенко.

Президент також зауважив, що всі сервіси мають бути максимально якісними.

“... ми маємо зробити все можливе, щоб були лоукости, дешеві авіаперельоти, які будуть вимірюватись декількома десятків євро. Дешеві транспортні сполучення, дешеві тури. І українці зможуть відчути ті досягнення, які ми здобули за останні три роки”, — зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, під час робочого візиту до Одеси, Президент України Петро Порошенко повідомив, що головним пріоритетом двосторонньої угоди між Україною та Туреччиною є укладання угоди про вільну торгівлю.

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