П.Порошенко: реализация "безвиза" в Украине должна быть максимально комфортной

"Тяжелым трудом завоевав безвиз, мы должны сделать максимально комфортным его реализацию для граждан. Речь идет о существенном улучшении государством тех услуг, которые сопровождают украинцев по всему европейскому маршруту - от родного города до точки назначения в страны Евросоюза. На каком бы участке этого пути не оказался гражданин Украины, ему должно быть легко и комфортно пользоваться всеми преимуществами безвиза", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент также отметил, что все сервисы должны быть максимально качественными.

"... мы должны сделать все возможное, чтобы были лоукосты, дешевые авиаперелеты, которые будут измеряться несколькими десятками евро. Дешевые транспортные сообщения, дешевые туры. И украинцы смогут почувствовать те достижения, которые мы получили за последние три года", - отметил П.Порошенко.

Напомним, во время рабочего визита в Одессу, Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что главным приоритетом двустороннего соглашения между Украиной и Турцией является заключение соглашения о свободной торговле.