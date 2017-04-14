П.Порошенко ратифікував угоду з Норвегією про технічну і фінансову співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон України “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво”, ухвалений Верховною Радою України 22 березня. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
Відповідна Угода була підписана 18 жовтня 2016 року в місті Осло під час офіційного візиту Глави держави до Королівства Норвегія.
Повідомляється, що документ створює рамкові, організаційно-правові засади українсько-норвезького співробітництва у сфері залучення та використання міжнародної технічної допомоги, та сприятиме розвитку технічного та фінансового співробітництва між двома державами.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво. Відповідний законопроект підтримали 233 народних депутати.