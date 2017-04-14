П.Порошенко ратифицировал соглашение с Норвегией о техническом и финансовом сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Норвегия о техническом и финансовом сотрудничестве", принятый Верховной Радой Украины 22 марта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.
Соответствующее Соглашение было подписано 18 октября 2016 в городе Осло во время официального визита Главы государства в Королевство Норвегия.
Сообщается, что документ создает рамочные, организационно-правовые основы украинской-норвежского сотрудничества в сфере привлечения и использования международной технической помощи, и способствовать развитию технического и финансового сотрудничества между двумя государствами.
Как сообщал УНН, Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Королевства Норвегия о техническом и финансовом сотрудничестве . Соответствующий законопроект поддержали 233 народных депутата.