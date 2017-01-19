П.Порошенко проводить переговори із прем'єром Нідерландів – С.Цеголко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент Петро Порошенко у Давосі проводить переговори з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте. Про це повідомив у своєму мікроблозі у Twitter прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Президент проводить переговори з прем’єром Нідерландів”, — написав С.Цеголко.
Нагадаємо, 19 січня у рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Петро Порошенко зустрінеться з головою МВФ Крістін Лагард.