П.Порошенко проводит переговоры с премьером Нидерландов - С.Цеголко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Петр Порошенко в Давосе проводит переговоры с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент проводит переговоры с премьером Нидерландов", - написал С.Цеголко.
Напомним, 19 января в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Петр Порошенко встретится с главой МВФ Кристин Лагард.