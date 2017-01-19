П.Порошенко проводит переговоры с премьером Нидерландов - С.Цеголко

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Петр Порошенко в Давосе проводит переговоры с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.