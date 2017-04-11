П.Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у своєму Twitter, передає УНН.
“Президент Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Тіллерсоном”, — написав він.
Нагадаємо, 7 квітня Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-Президентом США Майком Пенсом, і проінформував його щодо погіршення безпекової ситуації на сході України.
Президент Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Тіллерсоном.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2017 г.