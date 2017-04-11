П.Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США

"Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном", - написал он.

Напомним, 7 апреля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом и проинформировал его об ухудшении ситуации на востоке Украины.

Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсон.