П.Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Twitter, передает УНН.
"Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном", - написал он.
Напомним, 7 апреля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом и проинформировал его об ухудшении ситуации на востоке Украины.
Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсон.- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2017 г.