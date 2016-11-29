П.Порошенко: проектувальники арки на ЧАЕС гарантують 100 років радіаційної безпеки

"Головну роль зіграли українці та представники інших країн, які разом будували цей унікальний об’єкт. Окрема подяка VINCI, Bouygues, які зробили те, чого у світі ніхто не робив. І сьогодні вони гарантують сто років радіаційної безпеки", - сказав Президент.

За словами Глави держави, арка є унікальним об’єктом, яка має висоту – 110 м, ширина - 257, довжина - 164 м. "Це є найбільша у світі рухома конструкція, яка коли-небудь будувалася людством", - уточнив він.

П.Порошенко нагадав, що коаліція на підтримку України з 28 країн зібрала більше 1 млрд 417 млн євро, щоб збудувати арку разом з Україною.