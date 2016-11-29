П.Порошенко: проектировщики арки на ЧАЭС гарантируют 100 лет радиационной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проектировщики арки на ЧАЭС гарантируют 100-летнюю радиационную безопасность. Об этом Глава государства сказал во время мероприятий по случаю завершения надвижки Арки (НБК) на объекте "Укрытие" Чернобыльской АЭС, передает корреспондент УНН.
"Главную роль сыграли украинцы и представители других стран, которые вместе строили этот уникальный объект. Отдельная благодарность VINCI, Bouygues, которые сделали то, чего в мире никто не делал. И сегодня они гарантируют сто лет радиационной безопасности", - сказал Президент.
По словам Главы государства, арка является уникальным объектом, которая имеет высоту - 110 м, ширина - 257, длина - 164 м. "Это крупнейшая в мире подвижная конструкция, которая когда-либо строилась человечеством", - уточнил он.
П.Порошенко напомнил, что коалиция в поддержку Украины из 28 стран собрала более 1 млрд 417 млн евро, чтобы построить арку вместе с Украиной.