П.Порошенко: проектировщики арки на ЧАЭС гарантируют 100 лет радиационной безопасности

"Главную роль сыграли украинцы и представители других стран, которые вместе строили этот уникальный объект. Отдельная благодарность VINCI, Bouygues, которые сделали то, чего в мире никто не делал. И сегодня они гарантируют сто лет радиационной безопасности", - сказал Президент.

По словам Главы государства, арка является уникальным объектом, которая имеет высоту - 110 м, ширина - 257, длина - 164 м. "Это крупнейшая в мире подвижная конструкция, которая когда-либо строилась человечеством", - уточнил он.

П.Порошенко напомнил, что коалиция в поддержку Украины из 28 стран собрала более 1 млрд 417 млн ​​евро, чтобы построить арку вместе с Украиной.