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П.Порошенко про військових 72-ї бригади: для них ви "Чорна бригада", а для нас – світле і хоробре військо

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко вручив державні нагороди України військовослужбовцям Збройних Сил України та співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які відзначилися під час захисту Авдіївки, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

П.Порошенко про військових 72-ї бригади: для них ви "Чорна бригада", а для нас – світле і хоробре військо

Як повідомили у прес-службі АП, Глава держави подякував воїнам 72-ї механізованої бригади за мужність і героїзм виявлені ними у захисті Авдіївки від російсько-терористичних військ, а також відважним рятувальникам, які під постійними обстрілами робили усе можливе надаючи допомогу мешканцям цього міста.

Президент зазначив, що ворог — російські терористичні війська — після артилерійської підготовки, перейшов у наступ з метою захоплення району “Промзона” в Авдіївці. Він назвав дії російсько-терористичних військ черговою провокацією, метою якої була спроба перекинути відповідальність і звинуватити українську сторону у порушенні режиму припинення вогню.

“Але весь світ побачив чим є українські Збройні Сили — українська армія, яку ми з вами створили за останні два з половиною роки”, — сказав Петро Порошенко.

Президент також відзначив, що “у цих боях 72-га механізована бригада підтвердила своє звання, однієї із найсильніших бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, яку ще у 2014 році через успішні військові операції, які вона провела в зоні бойових дій, вороги охрестили “Чорною бригадою”.

“Це означає, що ворог боїться „Чорної бригади“ і він знає, що там, де 72 бригада — ніхто нікуди не пройде, на крок не просунуться. Це для них ви „Чорна бригада“, а для нас — ви світле і хоробре військо”, — звернувся до військових Петро Порошенко.

Президент дав відповідні доручення Міністру оборони України та Начальнику Генерального штабу ЗСУ з метою відзначення 72 бригади особливими відзнаками, “щоб ті бійці, які приходять по контракту знали, який славний бойовий шлях пройшла бригада за останні місяці і тижні”.

Глава держави вручив орден Богдана Хмельницького командиру 72 окремої механізованої бригади полковнику Андрію Соколову, командиру механізованого батальйону Олександру Вдовиченку, іншим воїнам бригади, які “умілими, чіткими, рішучими, а іноді і неординарними рішеннями забезпечили успіх на цьому важливому рубежі оборони”.

Президент також нагородив та відзначив співробітників ДСНС, які врятували місто від гуманітарної катастрофи.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко вручив державні нагороди військовим і рятувальникам, які відзначилися захищаючи Авдіївку.

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