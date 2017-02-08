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П.Порошенко о военных 72-й бригады: для них вы "Черная бригада", а для нас - светлое и храброе войско

Киев • УНН

 • 10590 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды Украины военнослужащим Вооруженных Сил Украины и сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые отличились во время защиты Авдеевки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

П.Порошенко о военных 72-й бригады: для них вы "Черная бригада", а для нас - светлое и храброе войско

Как сообщили в пресс-службе АП, Глава государства поблагодарил воинов 72-й механизированной бригады за мужество и героизм проявленные ими в защите Авдеевки от российско-террористических войск, а также отважным спасателям, которые под постоянными обстрелами делали все возможное оказывая помощь жителям этого города.

Президент отметил, что враг - российские террористические войска - после артиллерийской подготовки, перешел в наступление с целью захвата района "Промзона" в Авдеевке. Он назвал действия российско-террористических войск очередной провокацией, целью которой была попытка перебросить ответственность и обвинить украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

"Но весь мир увидел чем являются украинские Вооруженные Силы - украинская армия, которую мы с вами создали за последние два с половиной года", - сказал Петр Порошенко.

Президент также отметил, что "в этих боях 72-я механизированная бригада подтвердила свое звание, одной из сильнейших бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которую еще в 2014 году из-за успешных военных операций, которые она провела в зоне боевых действий, враги окрестили" Черной бригадой ".

"Это означает, что враг боится" Черной бригады "и он знает, что там, где 72 бригада - никто никуда не пройдет, на шаг не продвинется. Это для них вы "Черная бригада", а для нас - вы светлое и храброе войско ", - обратился к военным Петр Порошенко.

Президент дал соответствующие поручения Министру обороны Украины и Начальнику Генерального штаба ВСУ с целью  отметить 72 бригаду особыми отличиями, "чтобы те бойцы, которые приходят по контракту знали, какой славный боевой путь прошла бригада за последние месяцы и недели".

Глава государства вручил орден Богдана Хмельницкого командиру 72 отдельной механизированной бригады полковнику Андрею Соколову, командиру механизированного батальона Александру Вдовиченко, другим воинам бригады, которые"умелыми, четкими, решительными, а иногда и неординарными решениями обеспечили успех на этом важном рубеже обороны".

Президент также наградил и отметил сотрудников ГосЧС, которые спасли город от гуманитарной катастрофы.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды военным и спасателям, которые отличились защищая Авдеевку .

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