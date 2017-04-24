П.Порошенко привітав О.Верняєва зі здобутим "золотом" на ЧЄ

"Дякую, Олег Верняєв, за чудовий виступ на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики. Майстерне виконання - і переконлива перемога!Так тримати!", - йдеться в повідомленні П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Олімпійський чемпіон у вправах на брусах Олег Верняєв здобув "золото" на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в румунському Клужі.