П.Порошенко поздравил О.Верняева с добытым "золотом" на ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил олимпийского чемпиона в упражнениях на брусьях Олега Верняева с полученной медалью высшей пробы чемпионата Европы по спортивной гимнастике в румынском Клуже, передает УНН.
"Спасибо, Олег Верняев, по замечательное выступление на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Мастерское исполнение - и убедительная победа! Так держать!", - говорится в сообщении П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Олимпийский чемпион в упражнениях на брусьях Олег Верняев получил "золото" на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в румынском Клуже.