П.Порошенко поздравил О.Верняева с добытым "золотом" на ЧЕ

"Спасибо, Олег Верняев, по замечательное выступление на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Мастерское исполнение - и убедительная победа! Так держать!", - говорится в сообщении П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Олимпийский чемпион в упражнениях на брусьях Олег Верняев получил "золото" на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в румынском Клуже.