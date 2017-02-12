П.Порошенко привітав Ф.Штайнмаєра з обранням президентом ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав Франк-Вальтера Штайнмаєра з обранням президентом ФРН. Про це він написав у своєму Твітері, передає УНН.
"Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН!",- написав П.Порошенко.
Глава української держави також висловив сподівання на "продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об’єднаної Європи - демократичної та вільної".
Як повідомляв УНН, колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний 12-м президентом країни.