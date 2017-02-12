П.Порошенко привітав Ф.Штайнмаєра з обранням президентом ФРН

"Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН!",- написав П.Порошенко.

Глава української держави також висловив сподівання на "продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об’єднаної Європи - демократичної та вільної".

Як повідомляв УНН, колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний 12-м президентом країни.