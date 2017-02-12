П.Порошенко поздравил Ф.Штайнмаера с избранием президентом ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием президентом ФРГ. Об этом он написал в своем Твиттере, передает УНН.
"Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера - большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ!", - написал П.Порошенко.
Глава украинского государства также выразил надежду на "продолжение дружеского и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы - демократической и свободной".
Как сообщал УНН, бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны .