П.Порошенко повідомив віце-президенту США про погіршення ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-Президентом США Майком Пенсом, і проінформував його щодо погіршення безпекової ситуації на сході України. Про це повідомили у прес-службі Глави держави, передає УНН.
“Глава Української держави поінформував Віце-Президента США щодо погіршення безпекової ситуації на Донбасі, зокрема порушення Росією режиму припинення вогню”, — повідомили у прес-службі.
Зазначається, що Віце-Президент Пенс наголосив, що США повністю підтримують Україну в її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.
“Петро Порошенко також висловив підтримку діям Сполучених Штатів для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму Башара Асада проти мирного населення у Сирії”, — повідомили у прес-службі президента.
Також у прес-службі відмітили, що зі свого боку Майк Пенс подякував Україні за солідарність зі США після газової атаки в Ідлібі.
“Співрозмовники також скоординували графіки двосторонніх контактів на найвищому рівні. Віце-Президент Пенс привітав Президента Порошенка з наданням чергового траншу Міжнародного валютного фонду, відзначивши успіх української влади у впровадженні важливих реформ”, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 18 лютого 2017 року Віце-Президент США Майк Пенс заявив, що Росію необхідно притягнути до відповідальності через ситуацію в Україні і вимагати дотримання мінських угод.