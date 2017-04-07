П.Порошенко сообщил вице-президенту США об ухудшении ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, и проинформировал его об ухудшении ситуации безопасности на востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства, передает УНН.
"Глава Украинского государства проинформировал вице-президента США об ухудшении ситуации на Донбассе, в частности нарушения Россией режима прекращения огня", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что вице-президент М.Пенс подчеркнул, что США полностью поддерживают Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.
"Петр Порошенко также выразил поддержку действиям Соединенных Штатов для предотвращения дальнейших военных преступлений режима Башара Асада против мирного населения в Сирии", - сообщили в пресс-службе президента.
Также в пресс-службе отметили, что со своей стороны Майк Пенс поблагодарил Украину за солидарность с США после газовой атаки в Идлибе.
"Собеседники также скоординировали графики двусторонних контактов на высшем уровне. Вице-президент Пенс поздравил Президента Порошенко с предоставлением очередного транша Международного валютного фонда, отметив успех украинской власти во внедрении важных реформ", - добавили в сообщении.
Напомним, 18 февраля 2017 вице-президент США Майк Пенс заявил, что Россию необходимо привлечь к ответственности за ситуацию в Украине и требовать соблюдения минских соглашений.