П.Порошенко повідомив, що сьогодні на фронті бійці ЗСУ не зазнали втрат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні на фронті українські військові не понесли ніяких втрат. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час візиту до Івано-Франківська, передає УНН.
"За вчорашню добу на фронті, на щастя, нарешті ми не маємо жодних втрат: ні поранених, ні загиблих. Щойно мені доповів начальник Генштабу, що поки що не маємо і сьогодні", - сказав він.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська із півночі і протягом дня обстрілюють позиції українських військових з танків, Градів та мінометів.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 9 лютого, у зоні проведення АТО бойовики 61 раз обстріляли позиції Українських військових.