П.Порошенко сообщил, что сегодня на фронте бойцы ВСУ не понесли потерь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня на фронте украинские военные не понесли никаких потерь. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Ивано-Франковск, передает УНН.
"За вчерашние сутки на фронте, к счастью, наконец мы не имеем никаких потерь: ни раненых, ни погибших. Только что мне доложил начальник Генштаба, что пока нет и сегодня", - сказал он.
Напомним, российско-оккупационные войска с севера и в течение дня обстреливают позиции украинских военных из танков, Градов и минометов.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 9 февраля, в зоне проведения АТО боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных.