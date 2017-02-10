П.Порошенко сообщил, что сегодня на фронте бойцы ВСУ не понесли потерь

"За вчерашние сутки на фронте, к счастью, наконец мы не имеем никаких потерь: ни раненых, ни погибших. Только что мне доложил начальник Генштаба, что пока нет и сегодня", - сказал он.

Напомним, российско-оккупационные войска с севера и в течение дня обстреливают позиции украинских военных из танков, Градов и минометов.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 9 февраля, в зоне проведения АТО боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных.