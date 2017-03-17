П.Порошенко пообіцяв протидіяти всім, хто на догоду РФ насаджуватиме безлад і анархію (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що буде протидіяти всім, хто на догоду РФ насаджуватиме безлад і анархію. Про це Глава держави заявив під час звернення з нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
"Попереджаю тих, хто виходить за рамки названих принципів закону та здорового глузду, що я протидіятиму всім, хто намагається на догоду Росії насаджувати в Україні безлад та анархію", - наголосив Президент.
П.Порошенко підкреслив, що протидіятиме і переконанням, словом, і силою правоохоронних органів.
"Я ще раз закликаю всі партії, які представлені у Верховній Раді, так і позапарламентські, у жорсткій внутріполітичній боротьбі, властивій будь-якій демократії, зважувати на ті надзвичайно складні зовнішні обставини, в яких ми будуємо європейську Україну", - сказав він.
Раніше Президент заявив, що РФ для компенсації військових невдач домагається дестабілізації всередині України.