П.Порошенко пообещал противодействовать всем, кто в угоду РФ будет насаждать беспорядок и анархию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет противодействовать всем, кто в угоду РФ будет насаждать беспорядок и анархию. Об этом Глава государства заявил во время обращения по случаю начала празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов в пятницу, передает корреспондент УНН.
"Предупреждаю тех, кто выходит за рамки названных принципов закона и здравого смысла, что я буду противодействовать всем, кто пытается в угоду России насаждать в Украине беспорядок и анархию", - подчеркнул Президент.
П.Порошенко подчеркнул, что будет противодействовать и убеждением, словом, и силой правоохранительных органов.
"Я еще раз призываю все партии, представленные в Верховной Раде, так и внепарламентские, в жесткой внутриполитической борьбе, присущей любой демократии, взвешивать на те сложнейшие внешние обстоятельства, в которых мы строим европейскую Украину", - сказал он.
Ранее Президент заявил, что РФ для компенсации военных неудач добивается дестабилизации внутри Украины.