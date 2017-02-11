П.Порошенко показав нове ракетне озброєння для Військово-повітряних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко показав нове ракетне озброєння для Військово-повітряних сил України і зазначив, що це "добра робота", передає УНН.
"Укроборонпром" розробив нове ракетне озброєння для Військово-повітряних сил України. Ракети калібром 57-мм призначені для ураження наземних цілей і спроектовані для озброєння ударних вертольотів та літаків", - написав П.Порошенко у Facebook.
За його словами, під час успішних випробувань екіпаж вертольоту, який, до речі, оснащений новими двигунами, а також станцією оптико-електронного придушення "Адрос", влучив у задані цілі. Лише півсекунди потрібно, щоб випустити повний блок з 20 ракет.
"Добра робота, хлопці!" - додав Президент.
Нагадаємо, у грудні Президент України Петро Порошенко зазначив, що проведення ракетних випробувань на півдні України змусило Москву “трохи понервувати”.