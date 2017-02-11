П.Порошенко показал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил

"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57-мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", - написал П.Порошенко в Facebook.

По его словам, во время успешных испытаний экипаж вертолета, который, кстати, оснащен новыми двигателями, а также станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели. Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет.

"Хорошая работа, ребята!", - добавил Президент.

Напомним, в декабре Президент Украины Петр Порошенко отметил, что проведение ракетных испытаний на юге Украины заставило Москву "немного понервничать".