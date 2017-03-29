П.Порошенко поінформував А.Дуду про посилення охорони диппредставництв Польщі в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, під час якого поінформував польського президента про посилення охорони дипломатичних представництв Польщі в Україні та місць історичної пам'яті, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Глава Української держави поінформував, що доручив посилити охорону не тільки дипломатичних представництв в Україні, а й місць історичної пам’яті”, — йдеться в повідомленні.
Також П.Порошенко засудив брутальний та цинічний напад на Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку.
“Українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому”, — наголосив Президент.
П.Порошенко запропонував А.Дуді залучити польських фахівців до складу оперативно-слідчої групи для встановлення винних у цьому злочині.
Лідери двох держав під час розмови погодились, що жодні провокації не повинні впливати на дружні польско-українські відносини. Співрозмовники домовились продовжити контакти на найвищому рівні.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.