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П.Порошенко проинформировал А.Дуду об усилении охраны диппредставительств Польши в Украине

П.Порошенко проинформировал А.Дуду об усилении охраны диппредставительств Польши в Украине

Киев • УНН

 • 8798 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, во время которого проинформировал польского президента об усилении охраны дипломатических представительств Польши в Украине и мест исторической памяти, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Глава Украинского государства сообщил, что поручил усилить охрану не только дипломатических представительств в Украине, но и мест исторической памяти", - говорится в сообщении.

Также П.Порошенко осудил грубое и циничное нападение на Генеральное консульство Республики Польша в Луцке.

"Украинская власть будет действовать решительно для предотвращения таких провокаций в будущем", - подчеркнул Президент.

П.Порошенко предложил А.Дуде привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных в этом преступлении.

Лидеры двух государств во время разговора согласились, что никакие провокации не должны влиять на дружественные польско-украинские отношения. Собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне.

Как сообщили в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет .

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрей Дещица и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".

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