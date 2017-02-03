П.Порошенко погодив алгоритм відновлення Авдіївки по відеозв'язку – П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко по відео-зв'язку з Авдієвкою погодив алгоритм відновлення міста. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
"Щойно в Авдіївці мали відео-зв’язок із Президентом України. Доповів про ситуацію із відновленням енергопостачання у місто. Доповів, що зараз усі наші зусилля спрямовані на відновлення енергопостачання для мешканців міста. В даний момент бригада електромонтажників працює на місці пориву одного із вводів ЛЕП. Петро Порошенко погодив алгоритм наших дій",- написав П.Жебрівський.
За його словами комунальні служби, підрозділи ДСНС та CIMIC максимально використовують світлий час доби для ремонту пошкоджених обстрілом будинків мешканців міста та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, за повідомленням радника голови Донецької ВЦА О.Пограничного, бригада ремонтників вже працює над відновленням однієї лінії електропередач, після чого електропостачання надходитиме до мешканців Авдіївки.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.