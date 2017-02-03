П.Порошенко согласовал алгоритм восстановления Авдеевки по видео-связи - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко по видео-связи с Авдеевкой согласовал алгоритм восстановления города. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Только что в Авдеевке имели видео-связь с Президентом Украины. Доложил о ситуации с восстановлением энергоснабжения в городе. Доложил, что сейчас все наши усилия направлены на восстановление энергоснабжения для жителей города. В данный момент бригада электромонтажников работает на месте разрыва одного из вводов ЛЭП. Петр Порошенко согласовал алгоритм наших действий", - написал П.Жебривский.
По его словам коммунальные службы, подразделения ГосЧС и CIMIC максимально используют светлое время суток для ремонта поврежденных обстрелом домов жителей города и объектов инфраструктуры.
Напомним, по сообщению советника главы Донецкой ВГА О.Пограничного, бригада ремонтников уже работает над восстановлением одной линии электропередач, после чего электроснабжение будет поступать жителям Авдеевки.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой.