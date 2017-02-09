П.Порошенко подякував за підтримку Литви щодо надання Україні безвізу з ЄС

“Глава держави подякував за активну підтримку Литви у питанні негайного запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом заявив, що він домовився з грецьким прем’єром координувати зусилля щодо надання Україні “безвізу” і бажано, щоб це відбулося вже цього літа.