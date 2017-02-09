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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 45177 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко поблагодарил за поддержку Литвы о предоставлении Украине безвиза с ЕС

Киев • УНН

 • 10790 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом, во время которой поблагодарил за активную поддержку Литвы в вопросе немедленного введения Европейским Союзом безвизового режима для украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

П.Порошенко поблагодарил за поддержку Литвы о предоставлении Украине безвиза с ЕС

"Глава государства поблагодарил за активную поддержку Литвы в вопросе немедленного введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с премьер-министром Греции А.Ципрасом заявил, что он договорился с греческим премьером координировать усилия по оказанию Украине "безвиза" и желательно, чтобы это произошло уже этим летом.

Украинские Национальные Новости

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