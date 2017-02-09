П.Порошенко поблагодарил за поддержку Литвы о предоставлении Украине безвиза с ЕС

"Глава государства поблагодарил за активную поддержку Литвы в вопросе немедленного введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с премьер-министром Греции А.Ципрасом заявил, что он договорился с греческим премьером координировать усилия по оказанию Украине "безвиза" и желательно, чтобы это произошло уже этим летом.