П.Порошенко поблагодарил за поддержку Литвы о предоставлении Украине безвиза с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом, во время которой поблагодарил за активную поддержку Литвы в вопросе немедленного введения Европейским Союзом безвизового режима для украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Глава государства поблагодарил за активную поддержку Литвы в вопросе немедленного введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с премьер-министром Греции А.Ципрасом заявил, что он договорился с греческим премьером координировать усилия по оказанию Украине "безвиза" и желательно, чтобы это произошло уже этим летом.