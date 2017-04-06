П.Порошенко подякував військовим за захист європейського вибору України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував українським військовим за захист європейського вибору України. Про це він сказав під час офіційного звернення щодо рішення Європейського парламенту про надання безвізового режиму для громадян України, передає УНН.
“Вклоняюся славним українським воїнам, які в боротьбі з російським агресором захищають не лише територіальну цілісність та європейський вибір України, але й усю систему цінностей Старого Світу”, — зазначив Президент.
Також він подякував президенту Європарламенту, доповідачам Європарламенту з українського питання, делегації по зв’язкам з Україною, групі “Друзі України в Європарламенті” та всім євродепутатам “за їхні особисті зусилля для реалізації важливої для кожного українця мети”.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.