П.Порошенко поблагодарил военных за защиту европейского выбора Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56235 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106139 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163384 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119969 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118688 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113729 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105078 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107267 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103738 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155766 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
П.Порошенко поблагодарил военных за защиту европейского выбора Украины

П.Порошенко поблагодарил военных за защиту европейского выбора Украины

Киев  •  УНН

 • 12018 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинских военных за защиту европейского выбора Украины. Об этом он сказал во время официального обращения относительно решения Европейского парламента о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, передает УНН.

"Кланяюсь славным украинским воинам, которые в борьбе с российским агрессором защищают не только территориальную целостность и европейский выбор Украины, но и всю систему ценностей Старого Света", - отметил Президент.

Также он поблагодарил президента Европарламента, докладчикам Европарламента по украинскому вопросу, делегации по связям с Украиной, группе "Друзья Украины в Европарламенте" и всем евродепутатам "за их личные усилия для реализации важной для каждого украинца цели".

Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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