П.Порошенко поблагодарил военных за защиту европейского выбора Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинских военных за защиту европейского выбора Украины. Об этом он сказал во время официального обращения относительно решения Европейского парламента о предоставлении безвизового режима для граждан Украины, передает УНН.
"Кланяюсь славным украинским воинам, которые в борьбе с российским агрессором защищают не только территориальную целостность и европейский выбор Украины, но и всю систему ценностей Старого Света", - отметил Президент.
Также он поблагодарил президента Европарламента, докладчикам Европарламента по украинскому вопросу, делегации по связям с Украиной, группе "Друзья Украины в Европарламенте" и всем евродепутатам "за их личные усилия для реализации важной для каждого украинца цели".
Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС.