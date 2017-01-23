П.Порошенко подякував Естонії за допомогу в реабілітації українських бійців

"Естонія сьогодні є країною, яка найбільше допомагає Україні в перерахунку на душу населення і вдячний за 40 українських військовослужбовців, які пройшли реабілітацію в найкращих установах Естонії. Це також та форма підтримки, яку ми дуже цінуємо", - сказав він.

Нагадаємо, 23 січня Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Естонії.