П.Порошенко подякував Естонії за допомогу в реабілітації українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував Естонії за допомогу, яку надає ця країна, зокрема, і за реабілітацію в медзакладах країни українських бійців. Про це він заявив за підсумками зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, передає УНН.
"Естонія сьогодні є країною, яка найбільше допомагає Україні в перерахунку на душу населення і вдячний за 40 українських військовослужбовців, які пройшли реабілітацію в найкращих установах Естонії. Це також та форма підтримки, яку ми дуже цінуємо", - сказав він.
Нагадаємо, 23 січня Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Естонії.