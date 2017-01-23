П.Порошенко поблагодарил Эстонию за помощь в реабилитации украинских бойцов

"Эстония сегодня является страной, которая больше всего помогает Украине в пересчете на душу населения и благодарен за 40 украинских военнослужащих, которые прошли реабилитацию в лучших учреждениях Эстонии. Это также та форма поддержки, которую мы очень ценим", - сказал он.

Напомним, 23 января Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Эстонию.