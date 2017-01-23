П.Порошенко поблагодарил Эстонию за помощь в реабилитации украинских бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Эстонию за помощь, которую оказывает эта страна, в том числе и за реабилитацию в медучреждениях страны украинских бойцов. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, передает УНН.
"Эстония сегодня является страной, которая больше всего помогает Украине в пересчете на душу населения и благодарен за 40 украинских военнослужащих, которые прошли реабилитацию в лучших учреждениях Эстонии. Это также та форма поддержки, которую мы очень ценим", - сказал он.
Напомним, 23 января Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Эстонию.