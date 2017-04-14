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П.Порошенко підписав зміни до закону про вільне пересування

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон України “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Згідно із Законом довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи виключено із переліку документів, до яких вносяться відомості про місце перебування особи.

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Таким чином, норми Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” узгоджуються із нормами Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, який є спеціальним в сфері регулювання правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні.

“Реалізація Закону забезпечить узгодження законодавчих норм, спрямованих на гарантовані права щодо вільного пересування та вільного вибору місця проживання для внутрішньо переміщених осіб”, — йдеться у повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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