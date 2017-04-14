П.Порошенко подписал изменения в закон о свободе передвижения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56157 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106109 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163340 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119943 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118670 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113720 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105074 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107265 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103738 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155749 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
П.Порошенко подписал изменения в закон о свободе передвижения

П.Порошенко подписал изменения в закон о свободе передвижения

Киев  •  УНН

 • 15441 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Согласно Закону справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица исключены из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица.

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Таким образом, нормы Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" согласуются с нормами Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", который является специальным в сфере регулирования правового статуса внутренне перемещенных лиц в Украине.

"Реализация Закона обеспечит согласование законодательных норм, направленных на гарантированные права на свободного передвижения и свободного выбора места жительства для внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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