П.Порошенко подписал изменения в закон о свободе передвижения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Согласно Закону справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица исключены из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица.
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Таким образом, нормы Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" согласуются с нормами Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", который является специальным в сфере регулирования правового статуса внутренне перемещенных лиц в Украине.
"Реализация Закона обеспечит согласование законодательных норм, направленных на гарантированные права на свободного передвижения и свободного выбора места жительства для внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.