П.Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди ЗВТ між Україною та Канадою

Угоду було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Україну Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"З моменту набуття чинності Угодою, Канада відкриє для українських експортерів 98 % свого ринку товарів, що є предметом двосторонньої торгівлі. З огляду на різний рівень економічного та соціального розвитку України та Канади сторони застосовуватимуть принцип асиметричності тарифних зобов’язань, що дозволить нашій державі адаптувати торгівлю з цією країною до умов вільної торгівлі. Документ містить ряд норм і зобов’язань, що стосуються нетарифних заходів, які будуть сприяти тому, що доступ до ринків не буде обмежуватися невиправданими бар’єрами у торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Також очікується, що Угода, окрім збільшення товарообігу між державами, сприятиме притоку іноземних інвестицій в Україну, створенню нових робочих місць, що, в свою чергу, позитивно вплине на зростання ВВП держави.

Угода набуде чинності в перший день другого місяця після одержання останньою зі Сторін повідомлення про завершення виконання процедур, необхідних для її вступу в дію.

Нагадаємо, Верховна Рада України у вівторок ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою.