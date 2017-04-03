П.Порошенко подписал закон о ратификации соглашения ЗСТ между Украиной и Канадой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой", принятый Верховной Радой Украины 14 марта 2017, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Соглашение было подписано 11 июля 2016 во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
"С момента вступления в силу Соглашения, Канада откроет для украинских экспортеров 98% своего рынка товаров, являющихся предметом двусторонней торговли. Учитывая разный уровень экономического и социального развития Украины и Канады стороны применять принцип асимметричности тарифных обязательств, что позволит нашей стране адаптировать торговлю с этой страной в условиях свободной торговли. Документ содержит ряд норм и обязательств, касающихся нетарифных мер, которые будут способствовать тому, что доступ к рынков не будет ограничиваться неоправданными барьерамы в торговле", - говорится в сообщении.
Также ожидается, что соглашение, кроме увеличения товарооборота между государствами, будет способствовать притоку иностранных инвестиций в Украину, созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, положительно повлияет на рост ВВП государства.
Соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после получения последней из Сторон сообщение о завершении выполнения процедур, необходимых для его вступления в силу.
Напомним, Верховная Рада Украины во вторник ратифицировала соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой .