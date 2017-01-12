П.Порошенко офіційно призначив М.Степанова головою Одеської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Максима Степанова головою Одеської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі Глави держави №2/2017 від 12 січня, передає УНН.
"Призначити Степанова Максима Володимировича головою Одеської обласної державної адміністрації з 12 січня 2017 року з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у документі.
Нагадаємо, П.Порошенко висловив впевненість у правильності призначення М.Степанова головою Одеської ОДА.
Раніше М.Степанов виграв конкурс на посаду голови Одеської ОДА.
Також нагадаємо, Кабмін схвалив призначення головою Одеської ОДА М.Степанова.