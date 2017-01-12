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П.Порошенко официально назначил М.Степанова председателем Одесской ОГА

П.Порошенко официально назначил М.Степанова председателем Одесской ОГА

Киев • УНН

 • 10124 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Максима Степанова председателем Одесской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе главы государства №2/2017 от 12 января, передает УНН.

"Назначить Степанова Максима Владимировича председателем Одесской областной государственной администрации с 12 января 2017 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Напомним, П.Порошенко выразил уверенность в правильности назначения М.Степанова председателем Одесской ОГА.

Ранее М.Степанов выиграл конкурс на должность председателя Одесской ОГА.

Также напомним, Кабмин одобрил назначение председателем Одесской ОГА М.Степанова.

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