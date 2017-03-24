П.Порошенко очікує від СБУ протидії російським диверсіям
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко очікує від Служби безпеки України активних заходів з протидії диверсійних дій з боку російських спецслужб. Про це він сьогодні сказав під час заходів з нагоди 25-річчя СБУ, передає кореспондент УНН.
“Окрему небезпеку становлять спроби Кремля завдати удару в спину, зсередини ослабити нашу державу і позбавити її волі і здатності для подальшого розвитку. Я очікую від Служби протидії розвідувально-підривної та диверсійної діяльності спецслужб Російської Федерації, вжиття активних контррозвідувальних заходів в рамках стримування агресії Росії”, — наголосив Президент.
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Серед завдання СБУ, зазначив П.Порошенко, є боротьба з тероризмом, вжиття системних заходів з блокування терористичних загроз, недопущення посягань на суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.