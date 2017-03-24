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08:46 • 28118 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 83196 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 114041 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 129299 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 137493 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 129015 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120439 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106808 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107733 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103980 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
П.Порошенко ожидает от СБУ противодействия российским диверсиям

П.Порошенко ожидает от СБУ противодействия российским диверсиям

Киев • УНН

 • 9464 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Службы безопасности Украины активных мероприятий по противодействию диверсионным действиям со стороны российских спецслужб. Об этом он сказал во время мероприятий по случаю 25-летия СБУ, передает корреспондент УНН.

"Отдельную опасность представляют попытки Кремля нанести удар в спину, изнутри ослабить наше государство и лишить его воли и способности для дальнейшего развития. Я ожидаю от Службы противодействия разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности спецслужб Российской Федерации, принятия активных контрразведывательных мер в рамках сдерживания агрессии России", - подчеркнул Президент.

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Среди задач СБУ, отметил П.Порошенко, борьба с терроризмом, принятие системных мер по блокированию террористических угроз, недопущение посягательств на суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

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