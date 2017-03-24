П.Порошенко ожидает от СБУ противодействия российским диверсиям

"Отдельную опасность представляют попытки Кремля нанести удар в спину, изнутри ослабить наше государство и лишить его воли и способности для дальнейшего развития. Я ожидаю от Службы противодействия разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности спецслужб Российской Федерации, принятия активных контрразведывательных мер в рамках сдерживания агрессии России", - подчеркнул Президент.

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Среди задач СБУ, отметил П.Порошенко, борьба с терроризмом, принятие системных мер по блокированию террористических угроз, недопущение посягательств на суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.