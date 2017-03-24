П.Порошенко ожидает от СБУ противодействия российским диверсиям
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Службы безопасности Украины активных мероприятий по противодействию диверсионным действиям со стороны российских спецслужб. Об этом он сказал во время мероприятий по случаю 25-летия СБУ, передает корреспондент УНН.
"Отдельную опасность представляют попытки Кремля нанести удар в спину, изнутри ослабить наше государство и лишить его воли и способности для дальнейшего развития. Я ожидаю от Службы противодействия разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности спецслужб Российской Федерации, принятия активных контрразведывательных мер в рамках сдерживания агрессии России", - подчеркнул Президент.
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Среди задач СБУ, отметил П.Порошенко, борьба с терроризмом, принятие системных мер по блокированию террористических угроз, недопущение посягательств на суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.