П.Порошенко очікує в лютому прогрес в ратифікації УА Україна-ЄС з боку Нідерлагндів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. В лютому очікується прогрес з боку Нідерландів у ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом, передає УНН.
"Окремо ми обговорили питання прискорення ратифікації угоди про асоціацію. Я вдячний, що Греція була однією з перших країн, яка ратифікувала цю угоду і ми чекаємо вже в лютому подальшого прогресу з боку Нідерландів", - сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент України і прем'єр Греції виступили за посилення відносин між країнами.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко подякував Греції за тверду підтримку України, зокрема, він йому розповів про поточну ситуацію на Донбасі.