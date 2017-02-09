П.Порошенко ожидает в феврале прогресс в ратификации СА Украина-ЕС со стороны Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В феврале ожидается прогресс со стороны Нидерландов в ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, передает УНН.
"Отдельно мы обсудили вопрос ускорения ратификации соглашения об ассоциации. Я благодарен, что Греция была одной из первых стран, которая ратифицировала это соглашение и мы ждем уже в феврале дальнейшего прогресса со стороны Нидерландов", - сказал П.Порошенко.
Напомним, Президент Украины и премьер Греции выступили за усиление отношений между странами.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Грецию за твердую поддержку Украины, в частности, он ему рассказал о текущей ситуации на Донбассе.