П.Порошенко ожидает в феврале прогресс в ратификации СА Украина-ЕС со стороны Нидерландов

"Отдельно мы обсудили вопрос ускорения ратификации соглашения об ассоциации. Я благодарен, что Греция была одной из первых стран, которая ратифицировала это соглашение и мы ждем уже в феврале дальнейшего прогресса со стороны Нидерландов", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Президент Украины и премьер Греции выступили за усиление отношений между странами.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Грецию за твердую поддержку Украины, в частности, он ему рассказал о текущей ситуации на Донбассе.